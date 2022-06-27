Little Big ответили Пригожину на предложение лишить их гражданства России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Илья Прусикин и Софья Таюрская

Участники российской музыкальной группы Little Big отреагировали на предложение продюсера Иосифа Пригожина лишить их гражданства России. На странице группы в Instagram (деятельность в РФ запрещена) вокалистка Софья Таюрская заявила, что у нее есть некий «секрет» о Пригожине.

Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать? — написала Таюрская.

На фотографии солистка Little Big держит на коленях портрет Пригожина в рамке. Таким образом музыканты в свойственной саркастичной манере пошутили над продюсером.

У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства, — сказано в сообщении.

24 июня группа Little Big выпустила трек Generation Cancellation и видеоклип на него. В подписи к видеоролику на YouTube содержится призыв остановить военные действия на Украине. Отмечается, что музыканты находятся в США.

Позднее Пригожин прокомментировал антивоенный клип группы. Он назвал музыкантов малообразованными, а также призвал лишить участников группы российского гражданства.