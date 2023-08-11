Little Big, Галкин: кому из уехавших звезд отменяют концерты за границей

Фото: Соцсети

Группа Little Big

Концерт группы Little Big отменили в Ереване, так как организаторы выступления не смогли дать гарантии, что мероприятие пройдет без происшествий. Кто еще из уехавших из России звезд остается без концертов за границей и почему?

Кому из уехавших артистов отменяют выступления

Концерт группы Little Big в Ереване должен был состояться 12 августа. Об отмене мероприятия музыканты сообщили в соцсетях. Они объяснили это угрозами безопасности, так как организаторы не могут гарантировать отсутствие инцидентов. Зрителям вернут деньги за билеты.

«Концерт, запланированный на 12 августа в Ереване, отменен. Причина — угрозы безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без происшествий», — сообщили артисты.

Более тысячи граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), так как он осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд. Концерт Little Big в марте текущего года также отменялся на Бали.

Группа Little Big уехала из России в Америку летом прошлого года. Солистка коллектива Софья Таюрская признавалась, что им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Музыканты снимают жилье в Лос-Анджелесе и учат английский язык с репетиторами. Они уже получили грин-карту по визе «талантливых людей».

«В Америке мы живем толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина (Алина Пязок — сооснователь и продюсер группы Little Big. — NEWS.ru), я, Илья, наш саунд-продюсер и наш украинский друг», — рассказывала звезда.

Украинская певица Вера Брежнева долгое время жила и строила карьеру в России, однако уехала из страны после начала спецоперации. Недавно отменились концерты артистки, которые должны были состояться в Испании и Португалии. Исполнитель Игорь Наджиев связал это с нежеланием простых жителей стран Европы продолжать спонсировать и поддерживать Украину.

«Европа устает уже от всего происходящего и попыток доминации Украины над всем. Якобы все должны Украине, все обязаны! Люди же тоже устают от этого. Хочется сказать: ребята, вы сами привели себя в этот тупик, в котором вы находитесь», — комментировал он.

Осенние выступления юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отменили в Казахстане, так как глава Алма-Аты Ерболат Досаев не дал разрешения на проведение шоу артиста на концертных площадках города. Также в казахстанском Семее не состоялся концерт группы «Би-2», запланированный на 21 июня. Причина отмены — природный пожар, возникший на востоке страны.

Как изменились гонорары уехавших знаменитостей

Певица Светлана Лобода жаловалась журналистам, что стала мало зарабатывать после отъезда из России. Она признавалась, что вынуждена тратить сбережения, которые были накоплены во время работы в РФ. Доходы уехавшей в Латвию Чулпан Хаматовой тоже снизились: за спектакль Post Scriptum в Новом Рижском театре звезде платят €800 (около 46 000 рублей). Артистка присоединилась к труппе в апреле прошлого года. До этого она служила в Театре Наций в Москве. Гонорары Хаматовой в российской столице составляли 200 тысяч рублей за спектакль.

Дмитрий Назаров мог получать 200 тысяч рублей за один день съемок в РФ, поэтому спокойно содержал две квартиры в Москве и апартаменты на Лазурном Берегу. Недавно в Сети появилась информация, что актер будет давать спектакли в Латвии. Первые показы должны были пройти в июне, но продать билеты не получилось, выступления отменили.

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