Лисовец объяснил интерес звёзд к платьям пастельно-розового цвета

Платья пастельно-розового цвета не выходят из моды уже примерно восемь лет. Знаменитости носят одежду именно такого оттенка, чтобы выглядеть нежно, рассказал в беседе с NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. Так он прокомментировал новость о том, что на премиях «Оскар» и «Грэмми» многие звёзды шоу-бизнеса, среди которых актриса Сара Джессика Паркер и певица Тинаши, появились на публике в платьях пастельно-розового цвета.

Вообще эти оттенки последние восемь лет не выходят из моды. И всегда, когда нужно выглядеть нежно, нераздражающе используют этот цвет, — объяснил стилист.

Журналисты обратили внимание, что звёзды посетили церемонию награждения кинопремии «Оскар» и музыкальную премию «Грэмми» в образах пастельно-розового цвета. Американский модельер Прабал Гурунг, который создал платье для недавнего выхода Сары Джессики Паркер, назвал данный оттенок «нью-йоркским розовым».

Ранее Лисовец сказал, что заменить западные бренды одежды в России пока что не получится. Тот производственный масштаб, который был у иностранных компаний, российские фирмы не заместят. На импортозамещение понадобится до полугода, полагает стилист.

Он добавил, что даже русские бренды не все производятся из российских тканей и в России. Кроме того, Лисовец выразил сомнения, что кто-то готов вкладываться в отечественное производство, потому что иностранные компании могут вернуться.