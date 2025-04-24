Лишившийся гражданства РФ комик оказался прописан в квартире Руслана Белого Mash: комик Романов оказался прописан в элитной квартире Белого в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Романов

Комик Дмитрий Романов, который недавно лишился российского гражданства, оказался прописан в московской квартире своего коллеги, создателя шоу Stand Up Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, речь идет об элитной жилплощади по улице Народного Ополчения.

Предварительно, в квартире прописаны супруга Белого Ольга, бабушка Раиса и родственница Оксана Белая. В 2022 году Романов уехал из России в Европу, но из жилья так и не выписался. Кроме того, у него есть недвижимость в Одессе на Арнаутской улице. Сам Белый в 2023 году вместе с супругой переехал в Испанию.

Ранее сообщалось, что стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены гражданства России по инициативе ФСБ. Теперь артистам закрыт въезд в РФ из-за создания угрозы национальной безопасности. Оба на своих концертах на территории стран Евросоюза выступали против проведения СВО.

До этого Федеральная налоговая служба окончательно ликвидировала юмористическое шоу «О.С.П.-студия» комиков и телеведущих Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Проекты «33 квадратных метра», «О.С.П.» и «Хорошие шутки» выходили в период с 1996 по 2004 год.