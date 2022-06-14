«Лишили звания, забрали деньги»: Фадеев рассказал, как с ним обошёлся Запад Фадеева на Западе разжаловали из композиторов и арестовали счета

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Макс Фадеев

Максим Фадеев рассказал, как лишился на Западе всех регалий с началом спецоперации на Украине. Музыканта лишили звания профессора музыки и композитора, о чём он рассказал «Русской теленеделе».

Есть такой каталог большой, он в Америке выпускается — «Мировые композиторы». Я там был, а меня просто вычеркнули, — рассказал Фадеев.

Композитор добавил, что у него арестовали счета и забрали все деньги и теперь у него ничего нет. Однако, признание за границей для него ничего не значит, хотя раньше он гордился своими достижениями.

Музыкант не собирается уезжать из России, хотя раньше по несколько месяцев проводил на Бали. В России у него нет ни одного звания, несмотря на то, что некоторые его подопечные давно стали заслуженными артистами. Сейчас Фадеев всё больше совершенствуется как сольный исполнитель, он даёт свои концерты и выступает на сборных. Более того, композитор планирует открыть в Москве свою собственную музыкальную школу, где будут учить вокалу любого направления и любого стиля.

От оперного до гроулинга, всё что угодно. Я хочу сделать такое место «притяжения голоса». Я профессиональный учитель, педагог по образованию, — сообщил о своих планах артист.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев решил ответить на заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, назвавшего критику в адрес уехавших из России на фоне спецоперации на Украине звёзд «тявканьем». Фадеев не согласился с Макаревичем в том, что «Россия — это они (покинувшие страну знаменитости), а не вы».