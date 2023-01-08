«Лишили меня эрекции»: Лолита иронично отреагировала на санкции Зеленского Лолита пожаловалась на пропавшую эрекцию из-за санкций Зеленского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская с иронией отреагировала на введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против нее и других российских и украинских знаменитостей. В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) артистка пожаловалась на то, что у нее после такого наказания «пропала эрекция».

Вот только собиралась сексом заниматься, а приятель прислал мне список всех, кому что-то запретили на Украине. Я посмотрела и нашла себя. <...> Люди, не занимайтесь фигней. Ну чего добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась, — пошутила Лолита.

Также певицу рассмешило, что ей запретили присутствовать на военных судах и просьба вернуть государственные награды.

7 января Зеленский подписал указ о новых санкциях против 119 российских и украинских журналистов, общественных деятелей, спортсменов и артистов. В списке в том числе оказались певец Филипп Киркоров, режиссер Никита Михалков, директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, юморист Евгений Петросян, певец Сергей Лазарев и другие.

Зеленский 7 января подписал указ о новых санкциях против 119 российских и украинских журналистов, общественных деятелей, спортсменов и деятелей искусств. Под рестрикции попали певец Филип Киркоров, режиссер Никита Михалков, директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, юморист Евгений Петросян, телеведущая Жанна Бадоева и другие лица.

Рестрикции предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград и другие меры. Ограничения должны действовать на протяжении 10 лет.