Линдеманн снимет клип в московском цирке

https://static.news.ru/photo/203e3eae-a761-11eb-ab4e-96000091f725_660.jpg Тилль Линдеманн Фото: Lindemann Official/youtube.com

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн снимет клип в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения, но не назвали точную дату премьеры.

Это будет клип Тилля Линдеманна, его сольный проект. Съёмки пройдут в России, у нас в цирке, — говорится в сообщении.

Накануне Линдеманн заявил, что считает песню Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского «Любимый город» своеобразным мостом между народами. Солист недавно исполнил её кавер-версию на русском языке.

Оригинальную версию в советском фильме «Истребители» 1939 года исполняет актёр Марк Бернес. Песня «Любимый город» в исполнении Линдеманна прозвучит в новой ленте «Девятаев» режиссёра Тимура Бекмамбетова. Премьера фильма назначена на 29 апреля 2021 года. В основу сюжета легла история советского лётчика Михаила Девятаева, совершившего побег из нацистского концлагеря на бомбардировщике Heinkel He 111. В главной роли — Павел Прилучный.

Ранее сообщалось, что немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню «Любимый город» на русском языке. Видео, опубликованное на YouTube, посмотрели уже почти два миллиона раз.

Тилль Линдеманн не первый раз запел на русском. Отдельные фразы можно услышать в некоторых композициях Rammstein — Ausländer («Иностранец»), где музыкант произносит «Я люблю тебя». В Сети немало роликов, где рокер довольно бегло говорит по-русски на сцене и за её пределами.