Линдеманн рассказал о своём отношении к песне «Любимый город»

https://static.news.ru/photo/b7dad2c4-a73c-11eb-9175-96000091f725_660.jpg Тилль Линдеманн Фото: Till Lindemann/youtube.com

Немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн считает песню Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского «Любимый город» своеобразным мостом между народами. Солист недавно исполнил её кавер-версию на русском языке. О своём отношении к произведению он рассказал РИА Новости.

Я уверен в том, что музыка создаёт мосты между народами, и очень благодарен за возможность спеть эту песню. Очень надеюсь, что смог внести маленький вклад в дружбу и понимание между народами, — отметил Линдеманн.

Оригинальную версию в советском фильме «Истребители» 1939 года исполняет актёр Марк Бернес. Песня «Любимый город» в исполнении Линдеманна прозвучит в новой ленте «Девятаев» режиссёра Тимура Бекмамбетова. Премьера фильма назначена на 29 апреля 2021 года. В основу сюжета легла история советского лётчика Михаила Девятаева, совершившего побег из нацистского концлагеря на бомбардировщике Heinkel He 111. В главной роли — Павел Прилучный.

Тилль Линдеманн не первый раз запел на русском. Отдельные фразы можно услышать в некоторых композициях Rammstein — Ausländer («Иностранец»), где музыкант произносит «Я люблю тебя». В Сети немало роликов, где рокер довольно бегло говорит по-русски на сцене и за её пределами.

Ранее музыкант Юрий Лоза прокомментировал песню «Любимый город» в исполнении солиста немецкой группы Rammstein. По его словам, ему приятно, что немецкие музыканты взяли этот материал.