https://static.news.ru/photo/0d9412e0-e298-11e9-9cef-fa163e074e61_660.jpg Линда Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Российская певица Линда рассказала, чем планирует заняться, когда ей исполнится 80 лет.

По словам артистки, в первую очередь она начнёт «чувствовать себя на эту цифру».

Стану абсолютно безбашенной старушкой в этом преклонном возрасте, — поделилась она.

Линда уточнила, что в этот отрезок своей жизни она хочет «идиотничать» и много путешествовать.

Она также рассказала, что постоянно чувствует себя счастливой, отметив, что для этого необходимо ежедневно делать зарядку, держать стресс под контролем, хорошо высыпаться и смотреть на окружающий мир с позитивом.

Чтобы так жить, надо ежедневно работать над собой, двигаться к своим целям, общаться с близкими и чаще улыбаться, — заметила артистка.

При этом певица сообщила, что в её жизни бывает много слёз по разным поводам — счастливым и грустным. Однако она совершенно не расстраивается по этому поводу, так как считает такое состояние гимнастикой для психики. Гораздо хуже, считает Линда, когда человек обладает низкой эмоциональностью и все душевные порывы проходят мимо него, передаёт StarHit .

Ранее News.ru писал, что 72-летняя певица София Ротару опубликовала фотографии из Италии, где она проводит отдых. На снимках, которые сделаны в маленьком рыбацком порту Портофино, исполнительница позирует в розовом платье в интересный принт на фоне города и цветов.