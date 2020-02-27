https://static.news.ru/photo/b4156dda-5962-11ea-8e66-fa163e074e61_660.jpg Лика Стар Фото: likapavlov/facebook.com

Певица Лика Стар попала в чёрный список шоу-бизнеса после конфликта с Аллой Пугачёвой. Крах карьеры стал расплатой за роман с мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым. Об этом исполнительница рассказала в эфире передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

По её словам, изначально Примадонна относилась к ней весьма благосклонно, однако, узнав о том, что они с Володей записали совместный трек, запретила ей посещать студию и фактически лишила её сцены.

Концерты у меня слетали, я была в чёрном списке, меня не приглашали ни на какие программы. Это правда так, — делится певица.

По словам артистки, Пресняков увлёкся ею, будучи женатым на Орбакайте. Однако она не считает, что явилась причиной его разрыва с Орбакайте.

Готова плюнуть в лицо каждому, кто с пеной у рта будет доказывать, что я послужила причиной разрыва Кристины и Володи. Он, конечно, неплохой парень, но у него было много увлечений, и я не стала последней, — пояснила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лика Стар рассказала о своём знакомстве с Аллой Пугачёвой. По словам исполнительницы, Примадонна пригласила её на «Рождественские встречи», где хотела сделать из неё космического пришельца. По задумке Пугачёвой Лика Стар должна была летать под куполом в «Олимпийском».