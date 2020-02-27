Певица Лика Стар рассказала о своём знакомстве с Аллой Пугачёвой. По словам исполнительницы, Примадонна пригласила её на «Рождественские встречи», где хотела сделать из неё космического пришельца.
По задумке Пугачёвой Лика Стар должна была летать под куполом в «Олимпийском». Однако у молодой певицы не было костюма. Тогда Пугачёва отвела её к модельеру Юдашкину.
Юдашкин предложил костюм, но певица отказалась его надевать. В итоге она купила себе две пары лосин на рынке и в них выступила на концерте.
Пугачёва перед выступлением подошла ко мне и говорит: «Какой молодец Валентин, какой костюм красивый сшил». Я не стала признаваться, что всё купила на рынке, — вспоминает певица.
В программе «Судьба человека» Лика Стар также
Ранее NEWS.ru писал, что композитор Игорь Николаев назвал три песни, которые негативно сказались на судьбе его и Аллы Пугачёвой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен