https://static.news.ru/photo/409bdacc-5941-11ea-926a-fa163e074e61_660.jpg Лика Стар Фото: likastar_official/instagram.com

Певица Лика Стар рассказала о своём знакомстве с Аллой Пугачёвой. По словам исполнительницы, Примадонна пригласила её на «Рождественские встречи», где хотела сделать из неё космического пришельца.

По задумке Пугачёвой Лика Стар должна была летать под куполом в «Олимпийском». Однако у молодой певицы не было костюма. Тогда Пугачёва отвела её к модельеру Юдашкину.

Юдашкин предложил костюм, но певица отказалась его надевать. В итоге она купила себе две пары лосин на рынке и в них выступила на концерте.

Пугачёва перед выступлением подошла ко мне и говорит: «Какой молодец Валентин, какой костюм красивый сшил». Я не стала признаваться, что всё купила на рынке, — вспоминает певица.

В программе «Судьба человека» Лика Стар также рассказала , что Пугачёва назвала её своей преемницей, но она не захотела работать с ней, чтобы потом все писали: «Её сделала Алла Пугачёва».

Ранее NEWS.ru писал, что композитор Игорь Николаев назвал три песни, которые негативно сказались на судьбе его и Аллы Пугачёвой.