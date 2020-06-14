Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с ушибом внутренних органов

https://static.news.ru/photo/127cfe5c-ae8a-11ea-beb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alibasov_nana

Актриса Лидия-Федосеева Шукшина доставлена в больницу после неудачного падения.

Как рассказала дочь артистки Ольга, Федосеева-Шукшина упала в кухне на плиточный пол, повредила шейку бедра, также ей диагностировали сильный ушиб внутренних органов. Дочь актрисы отметила, что её знаменитая мать не любит подолгу находиться в больницах, но на этот медики должны проследить, чтоб она прошла курс лечения полностью,

Мама любит сбегать: на 3-4 день она себя лучше чувствует, но на этот раз мы договорились с лечащим врачом. Кухня там прекрасная, он с удовольствием там пообедала, когда мы её привезли, — сказала женщина в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Также Ольга прокомментировала ситуацию с с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая отошла отошла помощнику продюсера Бари Алибасова Алибасова Сергею Моцарю. Она призналась, что не понимает, что за отношения у её матери с продюсером.

Как писал NEWS.ru ранее, пиар-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера накануне дня рождения. 6 июня музыканту исполнилось 73 года, однако отмечать эту дату он будет, по всей видимости, вдали от близких. Всё дело в том, что Алибасов с 4 июня ни разу не выходил на связь. Предположительно, его мог увезти в неизвестном направлении Бари-младший.