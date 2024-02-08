Лидеру рок-группы «Пилигрим» закрыли выезд из России Baza: музыканту Ковалеву запретили выезд из России из-за оскорбления Портнягина

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Андрей Ковалев

Лидеру рок-группы «Пилигрим» бизнесмену Андрею Ковалеву закрыли выезд из России из-за оскорбления блогера Дмитрия Портнягина, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, музыкант отказался записывать опровержение на видео.

Как передает канал, конфликт между Ковалевым и Портнягиным разгорелся в 2022 году, когда музыкант опубликовал ролик и назвал блогера мошенником, жуликом и аферистом. После этого Портнягин подал в суд и потребовал от Ковалева публичного опровержения своих слов. Иск блогера был удовлетворен, и музыканта обязали в течение пяти дней после оглашения решения записать видео с извинениями. После отказа Ковалева выполнять условия Портнягин снова обратился в суд и добился запрета для него на выезд из страны.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Портнягин подал в суд на Федеральную налоговую службу. Блогер пытался оспорить свою задолженность, которая составила 64 млн рублей. Портнягин не согласился с суммой, которую выставила ему налоговая, поэтому пытался уменьшить ее различными способами.

Отмечалось, что блогер обратился в Арбитражный суд Московской области. Сам он в настоящий момент проживает в Дубае. Число подписчиков Портнягина на всех платформах достигает почти трех миллионов.