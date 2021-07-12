Лидера Rammstein попросили выступить в Твери с соблюдением антиковидных мер

Организаторы музыкального фестиваля в Твери, на котором должен был выступить лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, предложили ему провести концерт на другой площадке и с соблюдением всех мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
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Шоу должно состояться 29 августа. По словам руководителя холдинга «Афанасий» Максима Ларина, на этот раз препятствий со стороны полиции не будет.
Накануне СМИ сообщили, что полицейские пришли в гостиничный номер к Линдеманну. Позднее выяснилось, что их визит в большей степени касался продюсера артиста Анара Рейбанда. В отношении него возбудили административное дело из-за нарушения миграционного режима. Самому певцу выписали предписание о соблюдении ограничений на массовые мероприятия в связи с распространением COVID-19.