Neft: лидер «Землян» отказался выплачивать премию бойцу за подбитый Abrams

Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС

Владимир Киселев

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказал участнику СВО из ХМАО с позывным «Десант» в выплатах за два подбитых американских танка Abrams, сообщило издание Neft. В отделе по коммуникациям «Русской Медиагруппы» изданию сообщили, что Киселев обещал выплаты а немецкие танки Leopard, а не за американские Abrams.

Само издание опубликовало видеозапись, на которой Владимир Киселев в первый день экономического форума в Петербурге обещает выплаты не только за уничтожение танков Leopard, но и за уничтожение Abrams. Тогда он подчеркнул, что передаст денежный эквивалент врученной ему премии РУТВ в размере одного миллиона рублей бойцам, которые находятся на линии соприкосновения, и будет премировать «каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams».

Впоследствии Киселев заявил «Газете.Ru», что он и его коллеги, получившие премию и поддержавшие его инициативу, выплатили бойцам СВО все обещанные премии. Он также пожаловался, что не все звезды поддержали его инициативу, и обругал СМИ, неверно оценившие ситуацию.

Мы поддержали наших воинов. Мы выплатили. Те, кто поддержали инициативу, они выплатили, мы выплатили. Я выплатил [премию] тем, кому я посчитал нужным, — подчеркнул он.

Основатель рок-группы «Земляне» ранее поддержал инициативу властей Забайкалья о вознаграждении за подбитые танки Leopard. На ПМЭФ-2023 продюсер и его команда пообещали от себя по 700 тысяч рублей за уничтоженный танк первой модификации и миллион рублей за Leopard 2.

Готовность поддержать российскую армию таким путем выразили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепса. Идею поддержали в том числе певица Слава, Виктория Дайнеко, Александр Маршал, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович и Любовь Успенская.