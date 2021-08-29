Лидер Rammstein отказался выступать в России

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области. Об этом на странице в Instagram сообщил организатор фестиваля Максим Ларин.

Мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписания, — рассказал он.

Накануне СМИ сообщили, что полицейские пришли в гостиничный номер к Линдеманну. Позднее выяснилось, что их визит в большей степени касался продюсера артиста Анара Рейбанда. В отношении него возбудили административное дело из-за нарушения миграционного режима.

Самому певцу выписали предписание о соблюдении ограничений на массовые мероприятия в связи с распространением COVID-19.