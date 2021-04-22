Лидер Rammstein исполнил на русском языке советскую песню «Любимый город»

Немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн запел на русском языке. Он исполнил советскую песню «Любимый город» Евгения Долматовского. В оригинале её поёт актёр Марк Бернес. Запись
Песня «Любимый город» в исполнении Линдеманна прозвучит в новой ленте «Девятаев» режиссёра Тимура Бекмамбетова. Премьера фильма назначена на 29 апреля 2021 года. В основу сюжета легла история советского лётчика Михаила Девятаева, совершившего побег из нацистского концлагеря на бомбардировщике Heinkel He 111. В главной роли — Павел Прилучный.
Тилль Линдеманн не первый раз запел на русском. Отдельные фразы можно услышать в некоторых композициях Rammstein — Ausländer («Иностранец»), где музыкант произносит «Я люблю тебя». В Сети немало роликов, где рокер довольно бегло говорит по-русски на сцене и за её пределами.
Ранее сообщалось, что немецкая группа Rammstein в 2020 году во время локдауна записала песни для нового альбома. При этом музыканты до начала пандемии COVID-19 не планировали в прошлом году собираться в студии. Клавишник группы Кристиан Лоренц в интервью Motor Music