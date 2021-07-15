Лидер «Несчастного случая» назвал «неразвитыми» слушателей Пугачёвой

Лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире телеканала RTVI назвал слушателей Аллы Пугачёвой и Николая Баскова «в музыкальном смысле совсем не развитыми людьми». Исполнитель подчеркнул, что надо увлекаться качественными произведениями, а не тем, что навязывают радиостанции.

Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека — вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень косные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль, — подчеркнул Кортнев.

Музыкант отметил, что в российском шоу-бизнесе есть исполнители, заслуживающие внимания. Певица Монеточка, по мнению Кортнева, «очень умный автор». Особенно лидеру «Несчастного случая» нравятся её треки «Ночной ларёк» и «Нимфоманка». Творчество рэпера Моргенштерна он не прокомментировал, так как ещё не успел с ним ознакомиться.

«Несчастный случай» основали Кортнев и Валдис Пельш в 1983-м. Одна из самых известных композиций группы — «Генералы песчаных карьеров».

Ранее сообщалось, что Лев Лещенко раскритиковал песню Элджея SODA, посвящённую жене рэпера Насте Ивлеевой. Композиция содержит нецензурную брань. Музыкант подчеркнул, что популярность подобных треков объясняется слабым культурным развитием молодёжи. Лещенко добавил, что он скептически относится ко всей современной музыке.