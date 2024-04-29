Лидер «Коррозии металла» раскрыл дальнейшую судьбу группы Лидер «Коррозии металла» Троицкий заявил о приостановке деятельности группы

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Сергей Троицкий

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил РЕН ТВ, что коллектив временно приостанавливает свою деятельность. По его словам, в данной ситуации он не может приглашать поклонников на свои выступления.

Троицкий сообщил, что ему грозит штраф в размере 132 тысячи рублей, а гитаристам группы — 50 и 18 тысяч. Помимо этого, до суда им назначили залог в полтора миллиона рублей.

Ранее Троицкий рассказал, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому после задержания группы на концерте в Нижнем Новгороде. Облава в ночном клубе может быть «организованной местью врагов», заявляла директор коллектива Мария Рунова. Она добавила, что вместо задержаний можно было прислать официальные уведомления и музыканты бы ответили как законопослушные граждане.

Силовики ворвались в ночной клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и задержали Троицкого и его музыкантов в ночь на 28 апреля. По словам Марии Руновой, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам. Троицкого и его коллег оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Лидер группы планирует обжаловать постановление.