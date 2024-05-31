Лидер «Коррозии металла» возмутился «издевательством над святыней» Москвы Музыкант Троицкий счел снос храма Христа Спасителя издевательством над святыней

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Сергей «Паук» Троицкий

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий охарактеризовал снос храма Христа Спасителя во времена Советского Союза как издевательство над святыней. Музыкант в интервью «Москвич Mag» признался, ни детям, ни школьникам или пионерам никто не говорил, что его взорвали.

Было здорово зимой, когда мороз, ходить купаться. Там стояли специальные лампы, как в современных соляриях, — ностальгирует Троицкий.

Лидер коллектива отметил, что о бассейне его спросил один из знакомых во время прогулки. Троицкий также рассказал и о других традициях и увлечениях москвичей в годы его юности. Если у человека рождался ребенок, у его супруги был день рождения или он купил стенку, хозяин дома мог зайти к друзьям и соседям или позвонить им, чтобы пригласить к праздничному столу. По словам Троицкого, люди считали своим долгом позвать гостей.

Музыку включил, стол накрыл. <...> Доставал из закромов последнее, — рассказал лидер группы.

Ранее стало известно, что «Коррозия металла» вернулась к концертной деятельности после облавы в Нижнем Новгороде. Группа теперь играет только на корпоративах. Стоимость выступления составляет полмиллиона рублей. За эти деньги музыканты обещают «устроить вакханалию и индивидуальный перформанс». Предоплата может составлять 21 тысячу рублей.