Личный фотограф Пугачёвой показал кадр с Киркоровым в интимной атмосфере

Архивный кадр, на котором запечатлены российские певцы Алла Пугачёва и Филипп Киркоров, показал личный фотограф примадонны Роман Родин.
В своём Instagram он подписал снимок: «Всё растаяло, как снег. Всё испарилось, как дым! Алла и Филипп в девяностые».
Киркоров и Пугачёва были вместе 11 лет, вплоть до 2005 года,
Пользователям очень понравился снимок, они оставили десятки восторженных комментариев и отметили, что фотография пропитана нежностью.
Были! И это было прекрасно несмотря ни на что, — написал комментатор.
Они выразили надежду на то, что Пугачёва и Киркоров продолжат общаться.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слухи о возможной ссоре певицы Аллы Пугачёвой и её бывшего супруга, певца Филиппа Киркорова. Критик отметил, что при всём желании знаменитости не смогут перестать общаться друг с другом, писал NEWS.ru.