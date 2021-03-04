Личный фотограф Пугачёвой показал кадр с Киркоровым в интимной атмосфере

https://static.news.ru/photo/e151edde-40dc-11eb-b39d-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Архивный кадр, на котором запечатлены российские певцы Алла Пугачёва и Филипп Киркоров, показал личный фотограф примадонны Роман Родин.

В своём Instagram он подписал снимок: «Всё растаяло, как снег. Всё испарилось, как дым! Алла и Филипп в девяностые».

Киркоров и Пугачёва были вместе 11 лет, вплоть до 2005 года, пишет ФАН. На фотографии они сидят и смотрят друг другу в глаза. Филипп держит избранницу за руку, его лица не видно, возможно, он что-то говорил ей. Примадонна попала в кадр в модном тогда плаще и солнцезащитных очках.

Пользователям очень понравился снимок, они оставили десятки восторженных комментариев и отметили, что фотография пропитана нежностью.

Были! И это было прекрасно несмотря ни на что, — написал комментатор.

Они выразили надежду на то, что Пугачёва и Киркоров продолжат общаться.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слухи о возможной ссоре певицы Аллы Пугачёвой и её бывшего супруга, певца Филиппа Киркорова. Критик отметил, что при всём желании знаменитости не смогут перестать общаться друг с другом, писал NEWS.ru.