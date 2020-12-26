Личный фотограф Пугачёвой поделился редким кадром со съёмок «Сватов»

https://static.news.ru/photo/e5590cba-4743-11eb-bfef-fa163e074e61_660.jpg Фото: romanrodin1959/Instagram.com

Личный фотограф певицы Аллы Пугачёвой Роман Родин в Instagram поделился кадром со съёмок сериала «Сваты», в которых принимали участие звёзды эстрады.

На снимке запечатлены артисты Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая и Сергей Лазарев. Много лет назад они приняли участие в съёмках одного из новогодних эпизодов.

Продолжая тему новогодних «Сватов», напомню про эту мною снятую фотографию в рабочий момент подготовки, — написал фотограф.

Как сообщал NEWS.ru, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров намерен завершить 15-летний холостяцкий период в своей жизни и уже готовится к свадьбе с одной из женщин, родивших ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, утверждает актриса и певица Алёна Кравец.