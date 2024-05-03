Личная жизнь, слова об СВО, ссора с отцом Фриске: как живет Дмитрий Шепелев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что наличие троих детей в семье оставляет мало времени на ссоры со второй половинкой. Что известно о его личной жизни, что Шепелев говорил об СВО, почему поссорился с отцом Фриске?

Что происходит в личной жизни Шепелева

В интервью StarHit телеведущий ответил на вопрос о том, возникают ли у него разногласия с его супругой, дизайнером Екатериной Тулуповой. Артист отметил, что ценит время, проведенное с возлюбленной наедине, поэтому считает целым событием совместный поход в ресторан или кино.

«Когда в семье трое детей, на разногласия остается мало времени. <...> Мы оба знаем, что время наедине очень ценно. Поэтому приодеться и выйти вдвоем в ресторан или даже в кино — уже значит для нас много», — сказал он.

Шепелев с Тулуповой живет в Москве. В 2021 году у пары родился общий ребенок Тихон. Также супруги воспитывают сына телеведущего от Жанны Фриске Платона и дочь дизайнера Ладу.

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился, что Платон серьезно увлекается баскетболом. По его словам, мальчик уже добился неплохих результатов в спорте. Шепелев признался, что точно не сможет обыграть 11-летнего сына.

«Платону 11 лет. Он отдает все свободное время тренировкам по баскетболу и уже добился неплохих результатов. Я уже точно не смогу его обыграть», — сказал Шепелев.

Он также рассказал об увлечениях второго сына, Тихона, который родился в браке с Екатериной Тулуповой. По словам телеведущего, мальчику уже три года и его предпочтения соответствуют возрасту: молочко и книжки про мышонка. Шепелев добавил, что Тихон любит заниматься гимнастикой.

Что сказал Шепелев про СВО

Дмитрий Шепелев в день начала спецоперации в социальных сетях заявил, что ему страшно, а также сообщил, что у него много коллег и друзей проживают в Киеве.

«Мне особенно страшно от того, что я сейчас отвез ребенка в школу, а мои друзья в Киеве и других городах Украины ведут детей в бомбоубежища. Это не укладывается в голове», — отметил он.

Телеведущий попросил прощения перед украинцами и обратил внимание, что ему стыдно перед ними.

«Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья украинцы, простите. Только такое не прощают», — написал Дмитрий Шепелев.

Также он делился в социальных сетях совместными фотографиями с президентом Украины Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы подписчиков о том, есть ли у него близкие друзья или товарищи.

«Близких нет, но есть люди, которых я очень сильно люблю», — подписал он кадр.

Шепелев после комментариев в адрес спецоперации длительное время не появлялся в социальных сетях, однако спустя год вновь начал вести личный аккаунт и рассказал, почему он не уехал из России.

«Очень много вопросов о том, уехали мы или остались. У меня короткий ответ. Для меня домом всегда было то место, где была моя работа. Я так устроен. Сейчас к этому добавилось еще одно — дом там, где семья. Мое дело и моя семья здесь. Значит, и я здесь», — сказал он.

Из-за чего Шепелев конфликтует с отцом Фриске

2015 год стал отправной точкой борьбы за наследство Фриске. В суде встретились Шепелев и отец Фриске Владимир. Обе стороны не единожды подавали исковые заявления друг к другу с финансовыми претензиями. По словам отца певицы, Шепелев присваивал себе все деньги, которые должны были достаться их с певицей общему сыну Платону. Телеведущий в ответ на это запретил родителям исполнительницы видеться с внуком.

«Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится. Жанна ведь оставила все Платону, а Шепелев все ополовинил», — заявлял отец Жанны Фриске в разговоре со StarHit.

Известно, что по итогам судов наследников Фриске (родителей и сына) обязали вернуть Русфонду не использованную для лечения знаменитости сумму — более 21 миллиона рублей. Шепелев часть долга погасил, а родители Фриске — нет. По этой причине половину подмосковного особняка исполнительницы, которая досталась ее матери и отцу, судебные приставы выставили на продажу в счет погашения долга. Эту часть дома выкупил Шепелев.

В ходе судов также выяснилось, что наследство Фриске составляло около 90 миллионов рублей. В него входят квартира на Красной Пресне, автомобиль Range Rover, половина загородного дома в Истринском районе Подмосковья и банковские счета.

Отец артистки Владимир Копылов заявил, что боится встречаться с бывшим зятем, поскольку может навредить ему, несмотря на то, что через суд добился возможности навещать Платона.

«Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут», — сказал Копылов.

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