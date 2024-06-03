Лева из «Би-2» объяснил, почему Вайкуле отказалась спеть их главный хит Лева из «Би-2» заявил, что Вайкуле отказала группе в дуэте из-за Чичериной

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Егор Бортник

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный под псевдонимом Лева Би-2, рассказал, что латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась исполнить с ними дуэтом песню 2001 года «Мой рок-н-ролл», сообщает StarHit.ru. По его словам, артистку смутило то, что изначально с этой композицией выходила на сцену певица Юлия Чичерина. Бортник подчеркнул, что планировал исполнить свой главный хит с Вайкуле во время музыкального фестиваля, который она организовывала.

При этом Лева Би-2 пообещал, что дуэт с Вайкуле все же состоится. Он добавил, что название песни, с которой они вместе выйдут на сцену, пока держится в секрете. Также музыкант признался, что еще в 2015 году попросил Чичерину не исполнять «Мой рок-н-ролл» на концертах, однако она проигнорировала эту просьбу, говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что после высказываний солиста группы «Би-2» Левы о возможном начале гражданской войны в России на фоне СВО ему не следует выступать в Израиле, куда участники коллектива были депортированы из иммиграционной тюрьмы в Таиланде в конце января.

Парламентарий задался вопросом, почему артист может рассуждать о гражданской войне в России, находясь в Израиле. По его словам, непонятно, как Лева «Би-2» мог переехать в страну, чье правительство обвиняют в излишней жестокости по отношению к сектору Газа.