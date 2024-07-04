Лева Би-2 рассказал, как пьяный лидер «Сплина» устроил «жесткую бойню» Лева Би-2 рассказал, как пьяный лидер «Сплина» избил их гитариста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный под псевдонимом Лева Би-2, в подкасте «Говорящие Головы» рассказал, как однажды во время их совместного выступления на корпоративе в Италии солист группы «Сплин» Александр Васильев напился и устроил «жесткую бойню», избив гитариста. После драки Васильев запретил Бортнику исполнять на концертах его песню «Феллини», после чего музыканты поругались и перестали общаться.

Бортник подчеркнул, что периодически Васильев на гастролях «входил в штопор», проявлял агрессию, а наутро ничего не помнил. Музыкант отметил, что не держит на Васильева зла и считает его талантливым музыкантом, но до сих пор не может простить его поступка. Он также предположил, что за этим конфликтом мог стоять их бывший общий продюсер Александр Пономарев, который одновременно занимался «Сплином» и «Би-2».

Ранее сообщалось, что концерты группы «Сплин» стали отменять по всей стране из-за гражданской позиции лидера группы Александра Васильева. Участники рок-коллектива после начала спецоперации не высказывались о своей позиции по этому вопросу в социальных сетях. Однако в августе 2022 года во время концерта на фестивале «Чернозем» в Воронеже Васильев посвятил один из главных хитов группы «Выхода нет» покинувшим Россию знаменитостям.

Запись выступления вскоре вырезали из трансляции мероприятия. В сентябре 2022 года концерты группы отменили в Череповце, Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и Туле. Запланированные на конец сентября — начало октября выступления перенесли на следующий год, однако они так и не состоялись. Почти во всех случаях причиной переноса стали «технические причины».