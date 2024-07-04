Лева Би-2 признался в проблемах с кокаином и алкоголем Лева Би-2 заявил, что десять лет назад ему пришлось «слезать» с кокаина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лева Би-2

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный под псевдонимом Лева Би-2, в подкасте «Говорящие Головы» рассказал, что несколько лет назад активно употреблял кокаин и алкоголь, после чего ему пришлось «с них слезать». Он подчеркнул, что стал популярным после 30 лет и сразу оказался в кругу музыкантов и продюсеров, которые употребляли запрещенные вещества. Бортник подчеркнул, что в последние 10 лет он полностью отказался от алкоголя и тяжелых наркотиков.

Также Бортник сообщил, что латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась исполнить с ними дуэтом песню 2001 года «Мой рок-н-ролл». По его словам, артистку смутило то, что изначально с этой композицией выходила на сцену певица Юлия Чичерина. Бортник подчеркнул, что планировал исполнить свой главный хит с Вайкуле во время музыкального фестиваля, который она организовывала. Он отметил, что никакого недопонимания между ним и Вайкуле не было.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что после высказываний Лева Би-2 о возможном начале гражданской войны в России на фоне СВО ему не следует выступать в Израиле, куда участники коллектива были депортированы из иммиграционной тюрьмы в Таиланде в конце января.Парламентарий задался вопросом, почему артист может рассуждать о гражданской войне в России, находясь в Израиле. По его словам, непонятно, как Лева Би-2 мог переехать в страну, чье правительство обвиняют в излишней жестокости по отношению к сектору Газа.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью