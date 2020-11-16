Лев Лещенко объяснил, зачем певцы матерятся со сцены

https://static.news.ru/photo/b1498c64-279b-11eb-b9f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, что думает об использовании ненормативной лексики артистами в творчестве, назвав это «смешным» и «нонсенсом». По его мнению, материться со сцены недопустимо.

По мнению Лещенко, современные исполнители используют мат, чтобы эпатировать публику, сделать своё произведение более выразительным, как им кажется.

Он выразил негодование в связи с подобным поведением некоторых современных российских артистов. Использование ненормативной лексики мотивировано желанием эпатировать публику, отметил Лещенко в беседе с радио «Говорит Москва».

Люди просто эпатируют этим. У нас в этом отношении законы очень сложные. Что бы я тут ни говорил и как бы я к этому ни относился, это смешно, — поделился своим мнением певец.

Лещенко добавил, что вопрос об использовании мата нужно задать самим певцам, попросив одновременно их представить, что их композиции слушают дети. Певец отметил, что нецензурная брань встречается в близком, интимном кругу, если люди поругались. Но сцена — это совсем другая ситуация, считает он.

Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс, я считаю, — резюмировал Лещенко.

Как сообщал NEWS.ru ранее, певец Лев Лещенко оценил идею коллеги Валерия Меладзе о бойкоте новогодних передач. Он призвал артистов брать деньги за съёмки. По его словам, труд музыкантов должен быть оплачиваемым, особенно в такое трудное время для исполнителей, как сейчас.