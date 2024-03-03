«Лети на свет, тебе прогулы ставят»: россияне ополчились против Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

3 марта в Сети появилась новая песня народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». Трек вызвал неоднозначную реакцию у россиян. Почему песня не понравилась пользователям, за что они ругают дорожку?

Что за песня вышла у Пугачевой

В социальных сетях распространился клип на новую композицию Примадонны. Видео с композицией опубликовали экс-супруг певицы поп-король Филипп Киркоров и ее нынешний муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В песне певица призвала не беспокоиться за нее. В Сети предположили, что артистка обращается к своему мужу.

«Не беспокойся, что с тобой? Я спокойна как никогда. Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять, и нельзя изменить себе», — поет Пугачева.

Автором музыки и соавтором текста к композиции указан поэт и композитор Константин Губин.

За что раскритиковали Пугачеву и ее песню

Telegram-канал «Небожена» раскритиковал Примадонну за «мерзкую позу уставшей королевы». Журналистам не понравились и слова, прозвучавшие в треке.

«Новая песня Пугачевой, она готовится „лететь на свет“. А также поет, что „живет на бис“. Помню, как она еще с конца нулевых без конца уходила на покой. Но никак не могла уйти. И все это подавалось с таким жеманством», — возмутились авторы канала.

Это мнение о содержании композиции разделяют и пользователи Сети. В комментариях написали, что услышали «набор слов» и не поняли смысла дорожки.

«Ничего не поняла в этой песне, набор слов. Поклонникам и [тем], для кого она „классная“, зайдет», — считает одна из пользовательниц.

«Выглядит так, как будто нейросеть написала песню и выдала клип с какими-то старыми нарезками Борисовны. Кринж», — поддержала ее другая.

Некоторые пользователи Сети сочли релиз издевкой. Россияне пожаловались, что устали от голоса и вида некогда любимой страной певицы.

«Хватит уже, ну давно тошнит от нее, от ее голоса и вида», — отметила подписчица «Небожены».

«Все-таки уходить надо вовремя. Иначе это надрывное „пение“, безусловно, талантливой в прошлом певицы выглядит уже очень жалко. Ради чего?» — вопрошает другая.

«Лети на свет, тебе уже прогулы ставят!» — подчеркнула третья.

Фото: Global Look Press Алла Пугачева

Некоторые посоветовали артистке сменить язык исполнения.

«Пой на иврите, примадоннушка», — посоветовала одна из пользовательниц.

«Теперь только на иврите!» — добавила другая.

Часть пользователей осталась недовольна вокалом артистки. Некоторые назвали исполнение Примадонны «не пением, а стенанием».

«Что это за хриплый шепот вместо голоса?» — спросили в комментариях.

«Проговорила опять что-то надрывное и уже никому не нужное! Уместнее слушались бы романсы лирические, а не этот безголосый пафос по ушедшему времени! Зачем ей крылья? Ей просто нужно здоровье и покой», — считают в Сети.

«Уже голос не тот — престарелый! И это слышно. И это не хочется слушать. Давай, прощай уже, Пугачева!» — подчеркнули пользователи Telegram.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Почему в РФ отказываются слушать новую песню Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал новую песню Пугачевой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что имя артистки должно быть забыто, ведь ее история «окончена навсегда».

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не намерен слушать новую песню певицы, поскольку никогда не был фанатом Примадонны. Он признался, что увлекается совершенно другой музыкой.

Певец Юрий Лоза признался, что еще не слушал трек «Не беспокойся за меня», но, возможно, послушает, поскольку интересуется исключительно техническими моментами в композиции певицы. Артист отметил, что Примадонна никогда не занималась аранжировками.

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