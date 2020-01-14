https://static.news.ru/photo/39797734-371f-11ea-9444-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Лев Лещенко с иронией отозвался о предложении Владимира Жириновского сократить гимн страны. Лидер ЛДПР аргументировал это тем, что детям и пожилым якобы «трудно запомнить» три куплета и трр припева официального символа государства.

Лещенко в ответ на это не удержался и с иронией поинтересовался, где это Владимир Вольфович слышал, чтобы гимн исполняли от начала и до конца?

На спортивных состязаниях, каких-то конференциях и прочих мероприятиях исполняется, как правило, только один куплет и припев, — пояснил артист изданию ФАН.

Лещенко уверен, что предложение Жириновского — не что иное, как попытка в очередной раз «привлечь внимание к своей персоне». И гимн ради этого сокращать не стоит: он должен существовать в том формате, в котором изначально создан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Андрей Кончаловский прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что гимн России должен быть сокращён. По словам режиссёра, чей отец Сергей Михалков является автором российского гимна, текст вмещает в себя постулаты, выражающие намерения страны и нации.