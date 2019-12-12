https://static.news.ru/photo/fda21326-1d13-11ea-9277-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РФ Лев Лещенко стал новым героем передачи Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube, на которой обсуждаются последние тенденции в мире музыки.

Юморист затронул тему стиля молодых исполнителей и их нецензурные выражения в текстах песен. Лещенко неожиданно для всех начал материться. По его словам, девушкам нравится нецензурная лексика. В свою очередь Галкин отметил, что эти слова для него стали неожиданностью и своего рода откровением.

Как писал News.ru, Лещенко прокомментировал очередной скандал вокруг певицы Ольги Бузовой, которая нелепо исковеркала фамилию певца на музыкальной премии «Золотой хит». По его словам, такое может случиться с каждым.