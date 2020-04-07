Лещенко рассказал, как Малахов уговорил его нарушить карантин

https://static.news.ru/photo/923c4f48-796b-11ea-a248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который переболел коронавирусом и был выписан из больницы в Коммунарке, рассказал, что нарушил карантин по вине телеведущего Андрея Малахова. В программе «60 минут» он вспомнил, как шоумен уговаривал его прийти на съёмки, несмотря на то что артист должен был соблюдать самоизоляцию.

Я Андрею, всем сказал: «Ребят, я приехал только что, я в режиме самоизоляции». На что Андрюша мне просто сказал: «Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!» — признался Лещенко.

Кроме того, музыкант отметил, что не догадывался о болезни, поскольку на тот момент у него не было никаких симптомов.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние ухудшилось, его перевели в реанимацию.

6 апреля артиста с супругой выписали из больницы, писал NEWS.ru.