Лещенко призвал артистов требовать деньги с организаторов «огоньков»

https://static.news.ru/photo/62c0bf0a-268c-11eb-b7e2-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Лев Лещенко оценил идею коллеги Валерия Меладзе о бойкоте новогодних передач. Он призвал артистов брать деньги за съёмки.

Меладзе в своём Instagram заявил, что артисты должны бойкотировать съёмки новогодних «голубых огоньков» в ответ на запрет проводить концерты из-за пандемии коронавируса, что может испортить ощущение праздника. Лещенко призвал поставить этот вопрос по-другому.

Если телевизионные съёмки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и всё, — цитирует его телеканал «360».

По его словам, труд музыкантов должен быть оплачиваемым.

Ранее музыкант Юрий Лоза также прокомментировал инициативу Меладзе. Он сказал, что едва ли удастся её реализовать. По мнению Лозы, на место музыкантов, бойкотировавших телевизионные съёмки, придут те, кого обычно на такие мероприятия не зовут. Таким образом, «голубые огоньки» всё равно состоятся.

Как писал NEWS.ru, менеджер Ольги Бузовой Антон Богословский опроверг слухи о том, что Алла Пугачёва выступает против участия телеведущей в съемках «новогодних огоньков» на федеральных каналах.

Он добавил, что Пугачёва и Бузова даже лично не знакомы, хотя Максим Галкин подписан на телеведущую. Кроме того, сейчас пока нет речи о съёмках праздничных программ, которые обычно проходят в конце ноября. В этом году всё может испортить пандемия коронавируса, из-за которой не понятно, как именно будут проходить эти мероприятия.