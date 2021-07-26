Лещенко покинул Грузию после обвинений в незаконном посещении Абхазии
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:25, 26 июля 2021
Лев ЛещенкоФото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Народный артист России Лев Лещенко был вынужден покинуть Грузию, где планировал отдохнуть на одном из популярных курортов. Отдых певца оказался испорченным после того, как оппозиционный депутат Хатиа Деканоидзе заявила, что в 2013 году Лещенко нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году, пишет «Взгляд».
По информации газеты, Лев Лещенко прибыл в Грузию по приглашению партии «Грузинская мечта». Однако после выпада против него со стороны оппозиции артист предпочёл покинуть страну.
Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера, — припомнила Хатиа.
31 марта 2021 года ряд активистов из числа сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили окружили и закидали яйцами одну из гостиниц Тбилиси, где остановился и планировал отметить 1 апреля свой день рождения популярный российский телеведущий Владимир Познер. Журналиста обвинили в том, что он не признаёт территориальной целостности страны, и настаивали на его немедленной депортации. В считанные часы Познер покинул Грузию.
Ранее Лещенко негативно высказался о российском шоу-бизнесе, назвав его «кунсткамерой, где собраны недоразвитые эмбрионы». Также исполнитель дал оценку современным рэперам, назвав всех, кроме Элджея и Моргенштерна, «отребьем».