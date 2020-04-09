Лещенко опроверг, что заразил Бабкину коронавирусом

https://static.news.ru/photo/83e2553a-7ae4-11ea-9f5f-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Лев Лещенко опроверг информацию о том, что это он якобы заразил Надежду Бабкину коронавирусом. Певцы не виделись уже три месяца.

Лещенко недавно сам перенёс это серьёзное заболевание и верит, что исполнительница русских песен справится с недугом — ведь она на восемь лет моложе него. Певец искренне переживает за здоровье Бабкиной и мечтает с ней поскорее поговорить, сообщает «МК».

Когда она выйдет из этого состояния, я подпрыгну даже выше, чем тогда, когда врачи принесли мне собственный третий анализ с отрицательным результатом, — поделился надеждами народный артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певицу Надежду Бабкину, которая из-за двусторонней пневмонии была введена в состояние медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс. Об этом заявил пресс-атташе артистки Александр Велор.