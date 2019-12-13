https://static.news.ru/photo/df96cd9e-1e36-11ea-bb81-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Народный артист Лев Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити». Он думал, что ведущий вырежет нецензурное слово из видео. Певец также отметил, что не видит ничего страшного в мате, тем более что слово прозвучало не на общественном телевидении, а на YouTube. Об этом сообщило издание teleprogramma.pro.

Ну, вылетела «птичка». Ну что же теперь делать? Зато будет теперь больше разговоров и просмотров, — процитировало издание Льва Лещенко.

Артист также добавил, что хотел попросить Максима Галкина вырезать из эфира слово, но потом забыл об этом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что народный артист Лев Лещенко употребил в эфире шоу Максима Галкина нецензурное слово. Он также отметил, что девушкам нравится нецензурная лексика. Ведущий передачи немного растерялся и ответил певцу, что для него происшедшее стало неожиданностью и своего рода откровением.