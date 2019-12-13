Народный артист Лев Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити». Он думал, что ведущий вырежет нецензурное слово из видео. Певец также отметил, что не видит ничего страшного в мате, тем более что слово прозвучало не на общественном телевидении, а на YouTube. Об этом
Ну, вылетела «птичка». Ну что же теперь делать? Зато будет теперь больше разговоров и просмотров, — процитировало издание Льва Лещенко.
Артист также добавил, что хотел попросить Максима Галкина вырезать из эфира слово, но потом забыл об этом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что народный артист Лев Лещенко употребил в эфире шоу Максима Галкина нецензурное слово. Он также отметил, что девушкам нравится нецензурная лексика. Ведущий передачи немного растерялся и ответил певцу, что для него происшедшее стало неожиданностью и своего рода откровением.
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