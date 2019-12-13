https://static.news.ru/photo/f918c546-1da1-11ea-9371-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Народный артист РФ Лев Лещенко рассказал об уровне своих доходов и пенсии, которую он сейчас получает

Моя пенсия — 30 700 руб. А жена моя получает 8 тыс. руб. 62 коп. Поэтому когда говорят, что средняя пенсия у нас 25 тыс., — это враньё. Такие пенсии получают единицы — силовики, возможно, — считает Лещенко.

По словам певца, за звание народного артиста и кавалера орденов «За заслуги перед Отечеством» ему доплачивают.

Кроме того, он был шокирован, узнав, что женщина-почтальон, пострадавшая от наводнений, получает 5–7 тыс. рублей, имея двоих детей.

Увы, у нашего государства нет никакой социальной программы, как это было в СССР. Нам бы издать указ о повышении зарплат, — посетовал артист в интервью газете «Аргументы и факты».

Однако он отметил, что его мало кто слышит, когда он говорит об этих проблемах.

Ранее Лещенко выразил соболезнования ввиду кончины бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По его словам, градоначальник был «ориентиром порядочности» и очень открытым в быту человеком, писал NEWS.ru.