https://static.news.ru/photo/c33a6fda-c99e-11e9-8294-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева испытала резкое ухудшение самочувствия во время посещения одного из сочинских ресторанов. Ей потребовалась помощь врача.

Кудрявцевой стало плохо во время празднования дня рождения ведущего шоу телеканала «Муз-ТВ» «Отпуск без путёвки» Андрея Разыграева. По словам очевидцев, телезвезда внезапно побледнела и начала терять сознание.

Друзья Кудрявцевой предположили, что причиной недомогания стал скачок давления из-за жары, и вызвали скорую помощь. До приезда медиков ведущую опекал гендиректор телеканала Арман Давлетяров, который не позволил ей запаниковать из-за ухудшения самочувствия. Кудрявцева назвала его своим «спасителем».

Спустя некоторое время телеведущей стало лучше, а на следующий день она уже смогла выйти на сцену «Новой волны», информирует сайт super.ru.

Ранее News.ru писал, что Кудрявцеву напугал аттракцион в Париже. Она предположила, что страх был вызван усталостью.