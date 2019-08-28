Телеведущая Лера Кудрявцева испытала резкое ухудшение самочувствия во время посещения одного из сочинских ресторанов. Ей потребовалась помощь врача.
Кудрявцевой стало плохо во время празднования дня рождения ведущего шоу телеканала «Муз-ТВ» «Отпуск без путёвки» Андрея Разыграева. По словам очевидцев, телезвезда внезапно побледнела и начала терять сознание.
Друзья Кудрявцевой предположили, что причиной недомогания стал скачок давления из-за жары, и вызвали скорую помощь. До приезда медиков ведущую опекал гендиректор телеканала Арман Давлетяров, который не позволил ей запаниковать из-за ухудшения самочувствия. Кудрявцева назвала его своим «спасителем».
Спустя некоторое время телеведущей стало лучше, а на следующий день она уже смогла выйти на сцену «Новой волны», информирует
Ранее News.ru писал, что Кудрявцеву напугал аттракцион в Париже. Она предположила, что страх был вызван усталостью.