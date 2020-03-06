https://static.news.ru/photo/e026ae18-5fe1-11ea-8681-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева, покинувшая телеканал Муз-ТВ со скандалом, получила новое предложение о работе. Она обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что те не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии.

Сейчас популярная блондинка ведёт несколько шоу на НТВ. Однако её трудовая книжка всегда лежала на Муз-ТВ. Журналистка не могла бросить любимый телеканал, но скандал её подтолкнул на этот шаг.

Да, мне поступило предложение от главы НТВ перейти к ним официально, — заявила светская львица.

По её словам, сейчас она отдыхает, а о своём решении расскажет, когда вернётся в столицу, сообщает Super.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая Анфиса Чехова разочаровалась в шоу «Звёзды сошлись», которое ведёт Лера Кудрявцева.