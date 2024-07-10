Лерчек официально развелась с мужем SHOT: Лерчек официально развелась с мужем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия Чекалина (Лерчик)

Суд официально расторг брак блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, бывшие супруги на заседание не явились. Отмечается, что дети останутся с Валерией, но Артем может видеться с ними в любое время.

Ранее Чекалина заявила, что причиной развода с мужем стали трудности, которые они не смогли пройти вместе. Супруги расстались после 11 лет брака, у них трое детей. Она посоветовала подписчикам работать над отношениями каждый день.

Также недавно Лерчек призналась, что не стала снимать обручальное кольцо после разрыва. Она объяснила, что сейчас не хочет излишнего мужского внимания, поэтому решила придерживаться образа замужней женщины.

Telegram-канал Mash писал, что Артем Чекалин незадолго до развода с Лерчек тайно выписал ее из квартиры. По данным канала, таким образом блогер хотел лишить уже экс-супругу прав на недвижимость. В окружении Лерчек рассказали, что за время домашнего ареста между парой появились разногласия и взаимное недовольство.

По сведениям канала, блогерша владела 75% бренда Letique, который выпускал кремы, гели, скрабы, парфюмированные масла и аксессуары для ванной, а оставшиеся 25% принадлежали доверенному лицу. По информации Mash, потом Лерчек отдала половину своей доли Артему, у каждого стало по 37,5%.