Лера Кудрявцева запрещает молодому мужу заниматься бизнесом

https://static.news.ru/photo/03e4d160-373b-11ea-96ad-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что её супруг Игорь Макаров периодически пытается вложиться в какой-нибудь бизнес.

По словам светской львицы, хоккеист не может заниматься инвестициями, так как для этого нужны особый характер и ум. Недавно друзья спортсмена предлагали ему проспонсировать стартап, который был связан с автомобилями.

Его же периодически втягивают во всю эту историю. А я говорю: не сметь! Слава богу, что он ничего не успел потерять благодаря мне, — рассказала Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки.

Как писал NEWS.ru, Кудрявцева стала мамой во второй раз в 47 лет. Женщина прибегла к экстракорпоральному оплодотворению и гормональной терапии.