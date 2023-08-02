Лера Кудрявцева призналась, что слушает Светлану Лободу и «Океан Эльзы» Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась запретом российской музыки на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Лобода

Российская телеведущая Лера Кудрявцева высказалась по поводу законопроекта, запрещающего включать песни на русском языке в общественных местах, который зарегистрировали в Верховной раде Украины. В своем Telegram-канале Кудрявцева сообщила, что любит слушать украинских исполнителей Светлану Лободу и Группу «Океан Эльзы», потому что в России это разрешено.

А мне вот например нравится Лобода и «Океан Эльзы», и что? Хочу и слушаю, и никто мне не запретит, — написала Кудрявцева.

До этого по поводу возможного запрета иностранной музыки в России высказался депутат Виталий Милонов. В своем Telegram-канале он сообщил, что музыка не виновата в происходящем, а у него самого на рингтоне звучит композиция из недружественной страны.

Отменить Баха? Отменить Эндрю Ллойда Вебера? Музыка – это искусство, и не имеет отношения к чуме, которая захватила Запад. Оставьте музыку в покое, — заявил Милонов.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить использование российской музыки в торговых точках, заведениях общепита и в сфере услуг, усилив ответственность за его нарушение. Использование русских фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов или их частей будет штрафоваться в размере от 300 до 500 базовых необлагаемых налогом минимумов.

Авторы законопроекта обращают внимание на «скандальный инцидент», когда в Киевской области посетителя караоке-клуба, прокомментировавшего исполнение песни на русском языке, вышвырнули из заведения его сотрудники. Они были оштрафованы на 170 гривен, что, по мнению украинских законодателей, недостаточно строго для подобного нарушения.