Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала домашнее видео, где она, её муж Игорь Макаров и годовалая дочка Машка наряжают новогоднюю ёлку. Кадры Лера запустила в ускоренном режиме, так то весь процесс украшения занял минуты полторы.
На видео Маша сама подносит к ёлке игрушки и даже пытается украсить ими веточки дерева. Дочка ведущей долго выбирает место для игрушечного Деда Мороза и в итоге ставит его под ёлку.
Скоро Новый год. А вы уже нарядили ёлку? — подписала ролик телеведущая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слёз, узнав историю рождения приёмной дочери Виталия Милонова. Речь идёт о 5-летней Евдокии, которую мать через восемь часов после рождения оставила на скамейке в сквере в Москве.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен