https://static.news.ru/photo/083e496c-2219-11ea-94f4-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала домашнее видео, где она, её муж Игорь Макаров и годовалая дочка Машка наряжают новогоднюю ёлку. Кадры Лера запустила в ускоренном режиме, так то весь процесс украшения занял минуты полторы.

На видео Маша сама подносит к ёлке игрушки и даже пытается украсить ими веточки дерева. Дочка ведущей долго выбирает место для игрушечного Деда Мороза и в итоге ставит его под ёлку.

Скоро Новый год. А вы уже нарядили ёлку? — подписала ролик телеведущая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слёз, узнав историю рождения приёмной дочери Виталия Милонова. Речь идёт о 5-летней Евдокии, которую мать через восемь часов после рождения оставила на скамейке в сквере в Москве.