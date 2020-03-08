https://static.news.ru/photo/e69d0b6c-6102-11ea-9536-fa163e074e61_660.jpg Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками снимком из Дубая, где она отдыхает с матерью.

Мать ведущей зовут Александра Ивановна, она ведёт активный образ жизни. Вместе с дочерью в Дубае она посетила знаменитое водное представление La Perle by Dragone, в котором принимают участие 65 артистов.

Подписчики Кудрявцевой отметили , как свежо и молодо выглядит её мама. Фотография женщин собрала почти 50 тысяч лайков менее чем за девять часов.

Как писал NEWS.ru ранее, Лера Кудрявцева, покинувшая телеканал Муз-ТВ со скандалом, получила новое предложение о работе. Она обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что те не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии.