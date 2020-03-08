Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками снимком из Дубая, где она отдыхает с матерью.
Мать ведущей зовут Александра Ивановна, она ведёт активный образ жизни. Вместе с дочерью в Дубае она посетила знаменитое водное представление La Perle by Dragone, в котором принимают участие 65 артистов.
Подписчики Кудрявцевой
Как писал NEWS.ru ранее, Лера Кудрявцева, покинувшая телеканал Муз-ТВ со скандалом, получила новое предложение о работе. Она обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что те не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии.
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