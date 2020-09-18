Лера Кудрявцева показала процесс приготовления ко дню рождения мужа

https://static.news.ru/photo/5f4725f4-fa4e-11ea-9333-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальной сети показала подписчикам, как готовится к празднованию дня рождения своего супруга — хоккеиста Игоря Макарова. 19 сентября спортсмену исполняется 33 года.

Видеозапись Кудрявцева опубликовала ночью. Это время для подготовки она выбрала неслучайно. Телеведущая хотела сделать Макарову сюрприз, да так, чтобы процесс был тихим и обошёлся без суеты.

Время полпервого ночи. В доме все уснули, мафия просыпается. Салат оливье нарезала, шары надула, — рассказала блондинка в сторис в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, Лера Кудрявцева опубликовала видео с окровавленным ухом. Как оказалось, во время съёмок шоу звезда получила травму — ударилась головой о декорацию. В ролике, которая ведущая выложила в Instagram, видно, как у Кудрявцевой распухло ухо и кровоточит рана.