https://static.news.ru/photo/ab0a1fae-4041-11ea-8e2a-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая и жена хоккеиста Игоря Макарова Лера Кудрявцева показала в Instagram забавный танец своей младшей дочки Маши.

В сторис 48-летняя мама похвасталась балетной растяжкой своей наследницы Марии. На кадрах девочка с удовольствием повторяет за мамой танцевальные па и как настоящая балерина у станка опирается ручками о стену.

Ножку подняла! Вот молодец! Всё, танец готов! Ласточка, — ласково обращается к дочке телезвезда.

Лера Кудрявцева не раз говорила, что с появлением Маши она стала намного больше времени уделять семье, несмотря на помощь профессиональной няни. В январе малышке исполнился год и пять месяцев. За это время Кудрявцева не раз говорила, что не понаслышке знает о бессонных ночах.

Однако в программе «Секрет на миллион» она призналась, что уже стала бабушкой. Её старший сын Жан Ленюк тоже недавно стал отцом и подарил ей внука.

Как писал NEWS.ru, ранее Кудрявцева на странице в соцсети опубликовала видео, в котором раскрыла секрет своих длинных ресниц. 48-летняя звезда предстала в ролике с накладными ресницами, приклеенными на лоб.