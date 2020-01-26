Телеведущая и жена хоккеиста Игоря Макарова Лера Кудрявцева
В сторис 48-летняя мама похвасталась балетной растяжкой своей наследницы Марии. На кадрах девочка с удовольствием повторяет за мамой танцевальные па и как настоящая балерина у станка опирается ручками о стену.
Ножку подняла! Вот молодец! Всё, танец готов! Ласточка, — ласково обращается к дочке телезвезда.
Лера Кудрявцева не раз говорила, что с появлением Маши она стала намного больше времени уделять семье, несмотря на помощь профессиональной няни. В январе малышке исполнился год и пять месяцев. За это время Кудрявцева не раз говорила, что не понаслышке знает о бессонных ночах.
Однако в программе «Секрет на миллион» она призналась, что уже стала бабушкой. Её старший сын Жан Ленюк тоже недавно стал отцом и подарил ей внука.
Как писал NEWS.ru, ранее Кудрявцева на странице в соцсети опубликовала видео, в котором раскрыла секрет своих длинных ресниц. 48-летняя звезда предстала в ролике с накладными ресницами, приклеенными на лоб.
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