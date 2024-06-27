Лепс установил спортивный рекорд в Москве Лепс прошел 62 километра за 8 часов по дорогам Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал видео с рассказом о личном спортивном рекорде, который установил на днях в Москве. 61-летний исполнитель прошел пешком 62 километра по улицам и паркам Москвы за 8 часов. Лепс поблагодарил Бога за то, что находится в хорошей физической форме, и призвал поклонников заниматься физкультурой.

Сегодня установил новый личный рекорд по ходьбе! 62 км за 8 часов 35 минут, по Москве. Мне скоро 62 года, поэтому решил пройти 62 километра Спасибо Богу, спасибо, ребята, всем здоровья! Всем счастья и здоровья! Занимайтесь физкультурой! — сказал Лепс в сообщении поклонникам.

Ранее сообщалось, что Лепс сделал предложение руки и сердца 18-летней студентке МГИМО Авроре Киб, о чем написал KP.RU со ссылкой на друзей артиста. По данным издания, девушка пока не дала ответ 61-летнему избраннику. До этого Лепс неоднократно появлялся на публике с молодой подругой. Пару заметили на вручении музыкальной премии и на вечеринке Петербургского международного экономического форума.

Позже социальный психолог Алексей Рощин предположил, что Лепс захотел жениться на студентке из-за страха старости. Кроме того, по словам специалиста, желание молодого тела является чисто физиологическим. Как отметил психолог, представители богемы всегда были раскованы в своем поведении. Он подчеркнул, что этот союз может стать выгодной сделкой для обоих.