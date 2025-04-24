Лепс раскрыл, какую песню спел бы на благотворительном концерте 9 мая Лепс поддержал идею Госдумы провести благотворительный концерт 9 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс заявил корреспонденту NEWS.ru, что поддерживает идею депутатов Госдумы РФ сделать выступление отечественных артистов на концерте в честь Дня Победы благотворительным. На концерте МУЗ-ТВ «Золотые хиты» Лепс отметил, что имеет в репертуаре пару новых военных песен и исполнил бы одну из них в рамках праздничного события.

У меня есть две песни на сегодняшний день. Новые военные песни, прекрасные произведения, какую-нибудь из них спел бы. Сегодня, кстати, одна была уже представлена в цифре, «Семь тысяч сердец», рекомендую послушать, очень хорошая песня, − сказал певец.

Также Лепс рассказал, что во время походов в караоке исполняет песни Александра Розенбаума и Михаила Шуфутинского. Певец признался, что никогда не выбирает свои композиции для подобных мероприятий и никогда не слышал от других посетителей караоке исполнения его песен. Артист заявил, что не очень любит собственное творчество.

Кроме того, стало известно о появлении молодой невесты певца Авроры Кибы на премьере сериала «Актерище». Уточняется, что она прибыла на мероприятие в компании своей матери.