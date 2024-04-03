Лепс раскрыл, какие качества в женщинах его привлекают Певец Лепс назвал честность самым привлекательным качеством в женщинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс признался, что самыми привлекательными качествами в женщинах он считает доброту, честность и порядочность. В разговоре с Пятым каналом артист подчеркнул, что такими же качествами должны обладать и мужчины.

Меня всегда привлекало, что в женщинах, что в мужчинах, честность, порядочность, доброта, — рассказал Лепс.

Он отметил, что сейчас у него нет идеала женщины, но раньше такой был. Певец уточнил, что обращает внимание на внешность, но не считает это основным при выборе партнера. По его словам, важно, чтобы избранница была адекватным человеком, с которым можно построить семейную жизнь. Артист уверен, что женщинам от мужчин всегда нужны деньги, но он не считает это проблемой. Отвечая на вопрос, готов ли он вкладываться во вторую половинку, Лепс заявил, что не знает, куда тратить свои деньги.

Звезда «Реальных пацанов» актер Антон Богданов ранее посоветовал всегда быть честным со своей второй половинкой, чтобы построить крепкие отношения. Он подчеркнул, что, если ничего не скрывать от своего партнера, можно заслужить прощение за ошибки. При каком-либо недопонимании необходимо вступать в диалог, уверен актер. При конфликтах не стоит играть в молчанку — лучше разговаривать друг с другом.