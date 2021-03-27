Лепс подарил Киркорову золотой браслет за 1,2 млн рублей

https://static.news.ru/photo/58371bc0-8f0e-11eb-a686-96000091f725_660.jpg Фото: fkirkorov/instagram.com

Певец Григорий Лепс подарил Филиппу Киркорову браслет за 1,2 млн рублей во время гала-ужина на премии «Жара». Роскошным презентом король отечественной эстрады похвастался на своей странице в Instagram.

Чувствуется, сколько души и любви вложили в него. По краю браслета идёт полный текст молитвы «Отче наш» на церковнославянском языке, а каждый Святой Лик создаётся руками скульптора из серебра, а Святой Филипп из золота, — описал ювелирное изделие артист, признавшись, что даже не хочется снимать «такой амулет».

Пост сопровождает фотография момента вручения подарка. Певец Эмин Агаларов обратил внимание, что браслет похож на патронташ.

Это ещё и патрон, Филипп. Ты теперь вооружён и очень опасен! — подхватил шутку Лепс.

На сайте дома украшений Григория Лепса указано, что изделие стоит 1,2 млн рублей. В описании отмечается, что на создание первой модели ушло около двух лет.

Как писал NEWS.ru, ранее промоутер Сергей Лавров заявил, что певец Филипп Киркоров ежемесячно тратит большие деньги на содержание своего жилья. По его словам, остальные звёзды по этому показателю значительно отстают от поп-короля эстрады.