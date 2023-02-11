Лепс отказался выступать для «врагов» в США даже после отмены санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российский певец Григорий Лепс отказался выступать в США даже после того, как американские власти сняли с него все санкции, передает Telegram-канал Mash. Артисту предложили дать концерт в Лос-Анджелесе в рамках «серьезного мероприятия», однако менеджер певца ответил решительным отказом. Представитель артиста заявил, что выступать «в США и к подобным врагам» Лепс не поедет, даже за крупный гонорар.

Лепс отказывается выступать в США, несмотря на отмену санкций против него. Говорит, что петь для недругов не собирается ни за какие деньги, — говорится в сообщении.

Сейчас в планах Лепса — гастрольный тур по России и Средней Азии.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс исключен из санкционного списка США. Санкции против него были введены в 2013 году.

Также власти США освободили от ограничительных мер криминальных авторитетов из республик бывшего СССР — Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.